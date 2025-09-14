En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Religión

"¿No crees que es hora de arrojar la capa?": reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos invita a dejar atrás ataduras, responder al llamado de Jesús y recobrar la visión espiritual para vivir con propósito y experimentar el milagro de la fe.

Orar
Oración.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 08:00 a. m.

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invitó a los oyentes a dar un paso de fe inspirado en la historia de Bartimeo, el ciego que, al escuchar el llamado de Jesús, arrojó su capa y decidió creer en su milagro.

Basado en Marcos 10:50, Castellanos explicó que esta capa representaba las ataduras del pasado, aquello que identifica la vida sin propósito y sin visión espiritual. “Ten confianza, levántate, te llama”, repitió el pastor.

El mensaje enfatizó que muchos, como Bartimeo, permanecen “junto al camino”, practicando ritos o asistiendo a reuniones, pero sin comprometerse realmente con Cristo. Para Castellanos, la fe implica acción: “Cuando uno clama a Dios con todo el corazón, Dios da la respuesta”.

Finalmente, el pastor animó a los oyentes a identificar aquello que los mantiene ciegos y a entregarlo por completo al Señor. “Si Jesús te llama, no vas a necesitar más de esa capa”, afirmó

Escuche aquí las reflexión completa

