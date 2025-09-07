"El hogar es nuestro huerto de bendición": reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos compartió en su reflexión dominical un poderoso mensaje acerca del propósito de Dios con la familia. Recordó que desde la creación, el Señor estableció el hogar como un lugar de bendición, amor y protección: “Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla” (Génesis 1:28).

Resaltó que el hombre tiene la responsabilidad de proteger, sustentar y honrar a su cónyuge, no como esclava ni servidora, sino como compañera idónea. Asimismo, señaló que el hogar puede ser un “huerto de bendición” donde florezcan la comunicación, el respeto y la ternura, o convertirse en un lugar de aflicción, dependiendo de la actitud y compromiso de cada miembro de la familia.

Finalmente, Castellanos destacó las cualidades tanto del hombre como de la mujer de Dios, inspiradas en pasajes como Ezequiel 28 y Proverbios 31. Llamó a los hombres a ser sacerdotes de sus hogares y a las mujeres a reflejar la virtud y sabiduría que enaltece a la familia.



Escuche aquí la reflexión completa: