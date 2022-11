¿Qué es y por qué se habla del "cuarto secreto" de la Virgen de Fátima?

Las teorías sobre un supuesto cuarto secreto de Fátima desvelado por la Virgen a los pastorcillos reaparecen con ocasión del viaje del papa Francisco el 12 y 13 de mayo al santuario portugués en el centenario de las apariciones.



Mientras que la Iglesia, de manera unánime, continúa negando que existan más textos y asegura que sólo caben nuevas interpretaciones.



Lo llaman el "cuarto Secreto de Fátima", pero en realidad se trataría, según quienes sostienen estas hipótesis, de un texto adjunto al tercer y último secreto desvelado en el año 2000.



Todos los papas que leyeron la tercera parte del secreto escrita por la única pastorcilla que sobrevivió y que luego fue monja, sor Lucía, decidieron devolverlo a los archivos del Santo Oficio.



También Juan Pablo II tras el atentado del 13 de mayo de 1981 decidió publicarlo en el 2000, "cuando los tiempos fueran maduros".



Fue el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio) y futuro papa Benedicto XVI quien se encargó de la interpretación teológica, confirmando las anteriores, sobre el atentado al obispo vestido de blanco y las persecuciones a la Iglesia mencionados en ese tercer secreto.



l Vaticano aseguraba que eran mensajes relegados al pasado y daban así por concluidas las interpretaciones de los tres secretos de Fátima.



En los últimos años se han publicado numerosos volúmenes que sostienen que la Iglesia católica oculta "El Cuarto Secreto de Fátima", como el título de la obra de Antonio Socci (2006) y con motivo del centenario de las apariciones han proliferado los que apoyan estas teorías.



José María Zavala acaba de publicar "El secreto mejor guardado de Fátima", donde revela documentos que considera inéditos sobre los escritos de sor Lucía, y el veterano vaticanista italiano Marco Tossati firma el libro "Fátima y el secreto no desvelado".



¿Filón literario o realmente un mensaje ocultado por la Iglesia?, es la pregunta que circula mientras Francisco prepara su inminente viaje a Fátima.



El periodista del semanal "Familia Cristiana" Saverio Gaeta, especializado en apariciones marianas, acaba de publicar el libro: "Fátima toda la verdad", y en una conversación con Efe explica que la Iglesia "no nos ha contado todo".



Gaeta aporta pruebas de hasta doce incongruencias o dobles versiones de cómo se ha tratado el Tercer Secreto en el Vaticano y se basa en las cartas inéditas de sor Lucía publicadas hace un año por las monjas de Coimbra.



"El exsecretario de Estado Tarcisio Bertone mostró en televisión dos sobres lacrados que contenían el Tercer Secreto. ¿Por qué meterlos en dos sobres diferentes? Además, en otras declaraciones tanto Bertone como Loris Capovilla, secretario de Juan XXIII, han dado indicios que hacen pensar en la posibilidad de la existencia de una segunda parte", explica Gaeta.



El periodista comienza su investigación con las palabras que la Virgen habría dictado a Lucía y que ella escribe en una de estas cartas inéditas, que probarían la existencia de dos textos: "Escribe lo que te ordenan (...) pero no lo que entiendes de su significado".



En estas cartas fechadas en 1944 aparecerían términos nuevos dictados por la Virgen como el de "la espada en llamas que golpea la tierra" y el de la llegada de una "guerra destructora", que para Gaeta se pueden interpretar con el peligro de un conflicto nuclear.



"Si existe este texto y no lo han publicado es porque algo que está escrito no es agradable", añade el periodista.



Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo, obispo portugués Delegado del Consejo Pontificio de la Cultura, también ha publicado recientemente el libro "De las visiones de los pastorcillos a la visión cristiana" y asegura a Efe que "las nuevas interpretaciones del secreto son fantasiosas".



"Es fácil crearlas con lecturas entre líneas y es que hay gente que no está contenta porque prefiere un mensaje catastrofista", agrega.



Asegura, sin embargo, que las visiones proféticas de la Virgen a los pastorcillos son siempre actuales y lo que puede haber son "relecturas" como sobre la actual persecución de los católicos y los "actuales nuevos mártires" o la "conversión de la Iglesia, que es lo que está haciendo Francisco instando a seguir un estilo de vida como el de Jesús".



Pero advierte: "el mensaje de Fátima es siempre actual, también cuando dice que habrá nuevas guerras si no cambiamos nuestros criterios".