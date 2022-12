Unas 600 mil personas asistirán a la misa campal en el parque Simón Bolívar

El jefe del Vaticano se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos y oficiará la primera de cuatro de misas al aire libre en el marco de la visita que concluirá el domingo.

Su primer viaje a Colombia está marcado por su mensaje de reconciliación tras la paz con las FARC, principal guerrilla del continente y ahora convertida en movimiento político, un proceso que apoyó sin titubeos.

"No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan esperanza", dijo Francisco el miércoles a las personas que se congregaron en la nunciatura de Bogotá.

Unas 600.000 personas son esperadas en el parque Simón Bolívar, oeste de la capital, para oír al papa Francisco de las periferias y del medio ambiente que pregona por el mundo su preferencia por los más pobres.

"La paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. Una paz estable y duradera, para vernos y tratarnos como hermanos, nunca como enemigos", dijo el pontífice en un videomensaje divulgado el lunes.

