Verónica Alcocer y Laura Sarabia representarán a Colombia en el funeral del papa Francisco

El presidente Gustavo Petro no asistirá el sábado al funeral del papa Francisco y delegó la representación del país en su esposa, Verónica Alcocer, y en la canciller Laura Sarabia, informó este jueves el Gobierno.

"Viajan la primera dama, la canciller y el embajador ante la santa sede, Alberto Ospina", señaló la Cancillería.

Según el Ministerio colombiano de Relaciones Exteriores, una delegación de la embajada del país suramericano ante la Santa Sede acudió ayer a la basílica de San Pedro, donde está expuesto el féretro del pontífice, para rendirle homenaje.

Petro expresó el pasado lunes su pesar por el fallecimiento del papa Francisco, a quien calificó como un "amigo" y de quien destacó su liderazgo "en la lucha por la vida".

Mensaje de Petro al papa Francisco Foto: X @petrogustavo

Francisco "comprendió perfectamente su papel como líder espiritual en la gran lucha por la vida. En las causas codiciosas de la extinción", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X en la que agregó que "sus encíclicas pasarán a la historia, si somos capaces de construir una humanidad que defienda su mayor bien: la vida".

Por otra parte, el mandatario aseguró este jueves que "quería ir al entierro de un amigo", pero recalcó que por recomendación médica no lo va a poder hacer.

Presidente Gustavo Petro y papa Francisco Simone Risoluti/Oficina de Prensa de la Santa Sede

"Quería ir a Roma, a la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no. No puedo hacerlo durante varias horas de vuelo. Enterrado en mi corazón el hombre físico que tantas veces me abrazó", agregó Petro sus redes sociales.

Según la Santa Sede, alrededor de cincuenta jefes de Estado o de Gobierno y diez reyes asistirán el próximo sábado al funeral del primer papa latinoamericano en la plaza de San Pedro en El Vaticano.