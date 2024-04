Renueve su estilo y ayude al planeta, transforme sus prendas usadas en piezas únicas

La renovación del armario puede convertirse en una gran oportunidad para darle uso a prendas de vestir que ya no utilizamos, en lugar de desecharlas. Esto es muy importante especialmente en la moda masculina, que está experimentando un crecimiento significativo en la industria textil colombiana.

Según un informe de Euromonitor International de 2019, se espera un crecimiento del 16,1% en el negocio de la moda para hombres en Colombia en los próximos cinco años. Además, datos de la Cámara de Comercio de Bogotá en 2022 revelaron que el mercado de accesorios para hombres representa aproximadamente el 35 % del mercado de moda masculina en el país.

¿Cómo puede conservar sus prendas de vestir para darles un buen uso?

GoTrendier, una aplicación de compra y venta de ropa de segunda mano en Colombia, compartió consejos para reutilizar prendas masculinas y darles una nueva vida:

1. Arreglar sus prendas: algunas de las prendas que tenemos en el clóset están en buen estado, pero sentimos que les hace falta algo para que cambien por completo, es por eso que se recomienda usar hilo, agujas o tijeras, para renovar algunas piezas.

2. Crear accesorios para el hogar: si tiene algunas prendas con estampados, colores o diseños que usted sabe que no va a usar, puede aprovechar estas telas para forrar cojines, hacer tapetes con retazos o alguna prenda para su mascota.

3. Crear nuevas prendas de vestir: con prendas masculinas se puede crear corbatas o pañuelos, usted encontrará varios diseños e ideas en internet, para que se convierta en todo un diseñador.

4. Donar lo que definitivamente no va a usar más: si usted ha decidido sacar esa prenda del clóset, porque está seguro que no la utilizará, pero está en excelente estado, no dude en donarla a organizaciones benéficas o intercambiarlas con amigos o familiares, para que otras personas le den buen uso.

5. Vender por internet: esta, sin duda es una excelente opción, pues usted ganará dinero extra y, además, contribuye a la sostenibilidad ambiental, al evitar que la ropa termine en vertederos.

"Al transformar, reutilizar o vender la ropa que ya no usas, contribuyes a reducir el impacto ambiental de la industria textil al extender la vida útil de las prendas", afirmó Ana Jiménez, country manager de GoTrendier en Colombia.

Esta práctica no solo es beneficiosa para el medio ambiente, sino que también le permite crear un estilo único y adaptar la ropa a sus preferencias personales. Con un poco de creatividad, cada prenda puede tener una segunda oportunidad y un nuevo propósito.