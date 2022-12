Representamos una parte de la música campesina de Colombia: Jorge Velosa

El cantautor colombiano Jorge Velosa y Los Carrangueros de Ráquira fueron los invitados especiales este sábado en En Blanco y Negro con Mábel Lara para hablar de la música campesina en el país.

“Después de 40 años somos como la cabeza, o los pregoneros del género carranguero. Seguimos haciendo nuestras presentaciones cotidianas en teatros, campos, pueblos e incluso iniciamos un proyecto hace tres años de carranga sinfónica, que lo hemos hecho con la Orquesta Sinfónica Nacional o con la Filarmónica de Medellín”, dijo.

Veterinario de profesión, Velosa contó cuando empezó su interés por la música, específicamente por la tradicional campesina.

“Me gradué en el 75 de veterinario, cuando me convencí que no iba ejercer entonces me metí en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Fue una década maravillosa donde yo opté por la música, por el arte, y entonces desde allá se empezó a sembrar lo que se conoce hoy como música carranguera”, puntualizó.

Sobre la fama de ser una persona malgeniada manifestó que “en el país mucha gente confunde ser puntual, el ser caballero, ser responsable u organizado con ser malgeniado; muchas veces a la gente disciplinada se le confunde”.

Canciones como La cucharita, Julia Julia, Las diabluras, El rey pobre hacen parte del repertorio de Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira, que dicho sea de paso contó el origen del nombre de la agrupación.

“Quisimos ir en contravía de todo lo usual para los nombres de un grupo musical, en eso nos adelantamos a los ‘rockeros’ contemporáneos que ponen nombres como Pestilencia, eso era nada al pie de la ocurrencia nuestra de llamarnos Carrangueros”, dijo.

Finalmente aseguró que cuando interpretan su música "la misión y es mostrar las bonituras del país y recordar a los campesinos de Colombia porque todos somos de la misma familia”.

Escuche toda la entrevista aquí.