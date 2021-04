Resultado de las loterías de Manizales, Meta, Valle y Baloto del miércoles 21 de abril

Este miércoles, 21 de abril, se realizaron los sorteos de las loterías de la Manizales, Meta, Valle y el Baloto.

Estos son los resultados con el respectivo número de serie:

Lotería Manizales: 2827 serie 069

serie Lotería del Meta: 2616 serie 029

serie Lotería Valle: 0240 serie 004

serie Baloto: 03 12 19 20 24 02

Baloto Revancha: 06 09 16 22 27 08

Estos son los resultados del chance del 21 de abril:

Dorado mañana 6120

Dorado tarde 4212

Culona 3025

Astro sol 8062 Escorpión

Pijao de oro 5246

Paisita día 3858

Paisita noche 5890

Chontico día 3645

Chontico noche 4982

Cafeterito tarde 2663

Cafeterito noche 0936

Sinuano día 7836

Cash Three día 755

Cash Three noche 131

Play Four día 3683

Play Four noche 1544

Saman día 3878

Caribeña día 1379

Motilón tarde 8383

Motilón noche 9778

Fantástica día 7961

Fantástica noche 9995

Antioqueñita día 7925

Antioqueñita tarde 0517

Culona noche 9492

Astro Luna 9363 cáncer