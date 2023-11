Revelan imágenes de cómo se veía Shakira cuando ganó un concurso de belleza a sus 17 años

Shakira, la superestrella colombiana de la música, ha conquistado el escenario mundial con su talento indiscutible. Sin embargo, en los últimos días, se han revelado imágenes inéditas que nos transportan a sus inicios, cuando a la tierna edad de 17 años, ganó un concurso de belleza que pocos recuerdan.

A lo largo de su destacada carrera, Shakira ha acumulado premios, nominaciones y números uno en todo el planeta, pero se alzó con el título en el concurso nacional de belleza en 1994.

En este certamen, la joven Shakira no solo se llevó el reconocimiento general, sino que también fue galardonada con el título de 'La mejor cola de Colombia' por la revista 'Tv y Novelas'. Sorprendentemente, en las recientes imágenes y videos que circulan en las redes sociales, la artista revela que no tenía un interés particular en participar en el concurso, pero para su sorpresa, se coronó como la ganadora.

En una entrevista en ese entonces, Shakira compartió sus sentimientos sobre aquel momento, expresando que no estaba completamente interesada en el concurso. A pesar de ello, su belleza y carisma la llevaron a la victoria, marcando así uno de los primeros hitos en su asombrosa carrera.

Publicidad

Pero la joven Shakira no estuvo exenta de críticas respecto a su apariencia física. En otra entrevista, reveló que recibió comentarios sobre ganar no solo el concurso de la mejor cola, sino también el de la mejor barriga de la televisión. A pesar de estos comentarios, la colombiana demostró desde temprana edad su resiliencia y enfoque en sus verdaderas pasiones: el baile, la actuación y, por supuesto, la música.

Desde aquel entonces, Shakira ha logrado conquistar a millones de fanáticos en todo el mundo con sus canciones, alcanzando números uno no solo en Colombia, su país natal, sino en diversas partes del globo.

Vea también