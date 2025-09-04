Revelan la causa de muerte de Dan Rivera, cuidador de la muñeca Annabelle

Tras casi dos meses de incertidumbre, se conoció la causa de muerte de Dan Rivera, reconocido cazador de fantasmas y cuidador de la famosa muñeca Annabelle.

Rivera fue hallado inconsciente en la habitación de un hotel en Gettysburg, donde participaba en la gira Devils on the Run, un evento que llevaba la enigmática muñeca a distintos puntos de Estados Unidos. Su repentina muerte generó un sinfín de especulaciones entre seguidores del mundo paranormal, quienes asociaron el hecho con una supuesta maldición vinculada al objeto.

Según el reporte oficial del forense del condado de Adams, en Pensilvania, el investigador falleció el pasado 13 de julio, a los 54 años, por causas naturales relacionadas con problemas cardíacos.

La radical decisión que tomaron con muñeca Annabelle tras repentina muerte de su cuidador. Foto: @dan_rivera_nespr

La muñeca Annabelle forma parte del legado de Ed y Lorraine Warren y, desde la década de 1970, ha estado rodeada de historias de terror. En aquel entonces, una enfermera reportó comportamientos extraños: movimientos inexplicables, notas escritas a mano y hasta un presunto ataque a un visitante. Los Warren concluyeron que no se trataba del espíritu de un niño, como se pensaba inicialmente, sino de una entidad demoníaca que utilizaba al muñeco como vehículo.

Desde entonces, Annabelle ha permanecido resguardada en una vitrina sellada dentro del Museo Oculto de los Warren, acompañada de una advertencia que prohíbe abrirla.

Aunque el informe forense descarta cualquier relación con fenómenos sobrenaturales y confirma que la muerte de Rivera fue consecuencia de sus antecedentes cardíacos, la noticia avivó los temores y especulaciones entre los amantes de lo paranormal, quienes insisten en vincularla con la misteriosa muñeca.