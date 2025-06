Revisó el historial de búsqueda de su novio ingeniero y lo que descubrió la impactó

En redes sociales, cualquier detalle puede convertirse en el protagonista de una historia viral, y esta vez le tocó a Camila, una joven usuaria de X (antes Twitter), quien sin imaginarlo, se convirtió en el centro de atención tras compartir el insólito historial de búsqueda en Google de su novio, un ingeniero llamado Matías.

Todo comenzó cuando Camila decidió revisar la computadora que comparte con su pareja. Lo que encontró fue una mezcla curiosa y divertida de términos técnicos y temas inusuales que rápidamente llamaron la atención de miles en redes sociales.

Entre las búsquedas se encontraban desde términos cotidianos como “HBO” y “Lorca cartelera”, hasta otros mucho más especializados y sorprendentes como “Blindaje de una central nuclear”, “Pastillas sintetizadas de uranio”, “Uraninita pechblenda”, “Cátedras UTN apuntes”, “Refrigerante de central nuclear” y la que más llamó la atención: “Torta de uranio”.

El último término desató una ola de bromas y memes en la publicación de Camila. “¿Qué buscaba? Él quería armar una central nuclear”, escribió ella entre risas, reflejando el desconcierto y la curiosidad que despertó el hallazgo.

Los usuarios de Twitter no tardaron en comentar con ingenio. “Prepárate para tu cumple con la torta de uranio”, “El tipo quería aprender repostería nuclear” y “Seguramente buscó HBO para ver la serie de Chernobyl”, fueron algunos de los mensajes más populares.

estoy tentada: compartir computadora con tu novio ingeniero es esto pic.twitter.com/Du0x6QUVgu — camila mermet (@pidoelsilencio) June 17, 2025

El tuit se viralizó rápidamente, acumulando más de 1.6 millones de reproducciones y miles de ‘me gusta’. Camila no dudó en sumarse al humor que generó la publicación y bromeó: “Yo no puedo creer la repercusión que tuvo esto. Matías me va a hacer una torta de uranio pero de verdad”.