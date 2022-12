en la cruz nuestros pecados.

Publicidad

La biblia dice en Hebreos 10,4 “…pues no es posible que la sangre de toros y cabras quite los pecados”. Así que no fueron salvos por los animales que sacrificaron o por sus obras.

“La salvación no es por guardar la ley sino por la gracia de Dios. Toda la humanidad somos salvos solo por la obra de Jesús en la cruz (…) nadie será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley”, explica el pastor.