Sandra Reyes y Miguel Varoni: dura escena de 'Pedro, el escamoso 2' que conmovió al país

El mundo del entretenimiento colombiano está de luto tras conocerse el fallecimiento de la reconocida actriz Sandra Reyes. El domingo, 1 de diciembre, se conoció que Reyes, de 49 años, perdió la batalla contra un cáncer de seno que apagó su notable talento en las artes escénicas. Este hecho generó una avalancha de mensajes de condolencias y homenajes desde las redes sociales y confirmó el impacto profundo que su partida ha tenido en la farándula colombiana.

Miguel Varoni, su colega en la icónica telenovela 'Pedro el Escamoso', fue uno de los primeros en pronunciarse tras la muerte de Sandra Reyes. El actor no pudo contener las lágrimas recordando varias escenas.

En su cuenta de Instagram, compartió una imagen de la primera temporada de la telenovela y expresó “Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón…”. Así lo reportó un medio de noticias. Esta serie, que consolidó a Reyes como una figura querida por los televidentes, logró capturar la atención de toda una generación.

El trágico fallecimiento de Reyes coincide irónicamente con la trama de su personaje en la segunda parte de 'Pedro el Escamoso' titulada ‘Pedro el Escamoso 2: Más Escamoso que Nunca’. En esta producción, el personaje de Paula Dávila enfrenta un diagnóstico terminal, situación que dejó a los seguidores con un sentimiento agridulce. En la producción la doctora Paula enfrentó su enfermedad con dignidad, organizando una emotiva despedida con sus seres queridos,'

El impacto de Reyes no solo se limita a sus logros profesionales. En la serie ‘Pedro el Escamoso’, la evolución de su personaje Paula, que aceptó su enfermedad con fuerza y esperanza, fue recordada por su emotivo mensaje sobre la vida y la muerte.

Sandra Reyes en 'Pedro, el escamoso 2' Foto: captura de pantalla YouTube.

En uno de los episodios más conmovedores, la doctora Paula se dirige a Pedro con sabias palabras.

“Cuando me enfermé la primera vez y yo busqué apoyo de muchas formas en filosofías, en creencias distintas, para poder entender por qué me estaba pasando algo tan difícil. Ya conozco mi fecha de vencimiento.” Así lo documentó la misma fuente.

La escena final en la serie, durante el funeral del personaje, se describe como una despedida cargada de emoción. Pedro, todavía afectado, mencionó: “Ella una vez me pidió que la recordáramos como a la misma felicidad a pesar del dolor.” Este desenlace sirvió no solo para cerrar un ciclo en la ficción, sino también para resaltar la capacidad de la serie de abordar temas complejos con sensibilidad y profundidad.

“Sandra Reyes siempre nos llenó de emotivos momentos. Hoy queremos rendir homenaje a su increíble talento. ¡Gracias, Doctora Paula!”, expresó el Canal Caracol, que rindió un sentido homenaje a la actriz, que marcó una época en la pantalla chica.

Miguel Varoni y su desgarradora reacción a la muerte de Sandra Reyes: esto dijo Foto: Noticias Caracol

Sandra Reyes siempre desbordó talento

La importancia de Sandra Reyes en el panorama televisivo colombiano se reflejó más allá de sus roles en Pedro El Escamoso. La actriz participó en series emblemáticas como ‘La Mujer del Presidente’, ‘Tres Milagros’ y ‘La Saga: Negocios de Familia’. Asimismo, su talento quedó plasmado en el cine con títulos como ‘La pena máxima’, ‘Gordo, calvo y bajito’ y ‘Esto huele mal’, consolidando una carrera que dejó una huella imborrable en los corazones de sus espectadores.