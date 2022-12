¿Se casó, tendrá hijos? Alberto Linero no se guardó nada y reveló los detalles de su relación

Alberto Linero no dudó en responder a las preguntas sobre su relación sentimental en entrevista con La Red , donde contó, además, que la decisión de dejar el sacerdocio fue por “amor propio”.

“Yo sí me salí por amor, que eso quede claro. Por amor propio, por amor a mi proyecto y a mi búsqueda. En ese momento no había nadie, si hubiera una persona, la habría mostrado, no soy ‘morrongo’”, dijo.

Sobre su pareja, explicó que se conocieron hace muchos años, pero nunca entablaron una relación. Cuando se reencontraron, se unieron gracias al trabajo.

“Es un viejo amor, en el sentido que fue una persona que conocí hace muchos años, me impactó siempre (…) Pero es la primera vez que tenemos algo. Ella no iba a tener nada con un cura y ahora la encontré, es la primera vez que estoy enamorado realmente”.

“La primera vez que nos vimos fue en Bogotá (…) Con el tiempo nos dejamos de ver, necesité una ayuda en lo que hago y ella empezó a trabajar conmigo y ahí empezó a darse la situación, le ‘tiré los perros’ y listo”, comentó entre risas.

Ante la pregunta de La Red sobre si ya era se habían casado, respondió con humor y dejando claro que, como proyecto de vida, no quieren tener hijos.

“Yo no sé si ya estamos casados, de pronto si, de pronto no, tal vez ya está normalizado, sacramentalizado (…) Ni ella ni yo queremos ser papás. Uno a los 50 años no puede ser papá, terminaría siendo el abuelo, mi escrutara de vida no me permite tener hijos en este momento”, agregó.

Vea la entrevista completa aquí: