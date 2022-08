Se enamoró de su hijastro, el mismo que cuidó desde que él tenía 7 años, y ahora tienen un bebé

La historia de Marina Balmasheva y Vladimir Shavyrin se está conociendo a nivel mundial, ya que ella, de 37 años, manteniendo una relación con él, de 23, luego de haber sido madrastra e hijastro. Ella estuvo casada con su padre y lo cuidó desde que era apenas un niño.

Según dio a conocer el diario inglés The Mirror, actualmente tienen establecido un hogar, se casaron y ya tienen una pequeña hija. Todo empezó como una relación prohibida, ya que temían en que nadie fuera a aceptar su romance, cosa que efectivamente ocurrió, principalmente por parte del padre de Vladimir.

En conversación con el medio, Alexey, el papá de Vladimir y exesposo de Marina, señaló que ella lo sedujo cuando el joven los visitaba durante las vacaciones de la universidad.

Alexey también aseguró que no tuvieron ningún reparo en engañarlo y tener relaciones sexuales en la casa, a escondidas, mientras él estaba allí. Incluso dijo que ella esperaba a que se durmiera para correr a la cama de Vladimir, tenían intimidad y luego regresaba al cuarto, como si nada hubiera ocurrido.

Por su parte, Marina explicó que no era feliz con su anterior esposo y que en la etapa en la que estaba con Alexey, "no estaba viviendo, sino fingiendo". Aunque tienen varios hijos y considera que es un gran padre y persona, no era feliz a su lado.

Actualmente, Marina cuenta con más de 600.000 seguidores en redes sociales, lo que le ha servido para generar ingresos extra y poder compartir una vida junto a Vladimir.

