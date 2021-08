Se me enloqueció: duro mensaje de la mamá de Yina Calderón por nueve cirugías que se practicará ella

Merly Ome, mamá de la controvertida empresaria Yina Calderón , pidió entre lágrimas una oración por la salud de su hija debido a que se practicará nueve cirugías para convertirse en la primera barbie de Colombia.

"Estoy un poquito triste, Yina se me enloqueció, se le dio por sacarse dos costilla. Eso es una operación muy riesgosa, aunque estará en manos de muy buenos médicos, además son mas cirugías lo que se va a hacer. Yo quiero que me ayuden, las personas que la queremos por favor una velita, una oración para que todo salga bien, o vayan al perfil de ella escríbanmele que no se haga, eso es muy duro", dijo Merly vía redes sociales.

"Que pesar esa señora", fue uno de los mensajes que recibió la mamá de Yina tras el mensaje que difundió en Instagram.