¿Se nace mujer o se hace mujer? ¿Un debate transfóbico?

A propósito de los pronunciamientos de la famosa escritora J. K. Rolling y de la decisión del Tribunal de Bogotá de pensionar a una mujer transgénero con la normatividad para las mujeres en Colombia, en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire, analizamos el debate que se está dando en el mundo. ¿Por qué es transfobia decir que se nace mujer y no se hace mujer?

Del interesante tema debatieron por una parte Laura Lecuona, filósofa y divulgadora del feminismo; por la otra, Juli Salamanca, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, activista y defensora de los derechos de las personas trans.

“El tema que tiene a muchas feministas preocupadas es el de la autoidentificación de género”, dijo Lecuona.

“Autoidentificación de género en realidad significa que cada uno puede decidir de qué sexo es. Si una persona, sin ningún tipo de disforia, sin ningún sentimiento de rechazo a su cuerpo, común y corriente, llega al registro civil y dice ‘yo me siento mujer, por lo tanto, soy mujer’, con todas la de la ley y con mucha facilidad administrativa le entregan un acta de nacimiento que dice que, porque así lo siente, es mujer”, opinó.

De acuerdo con Laura Lecuona, esta situación trae perjuicios.

“Están dando al traste con la definición de persona trans y con la definición de mujer, porque esto no son cosas que uno sienta un día y otro no”, agregó Lecuona.

Según Lecuona, “son una serie de hombres definiendo lo que es ser mujer”.

“Yo no estoy negando derechos de las personas trans, ninguna feminista hace esto”, sostuvo la filósofa y divulgadora del feminismo.

En respuesta, Juli Salamanca, aseguró que no se puede caer en el “esencialismo biológico”.

“Los derechos de las personas trans no se debaten, se garantizan. No podemos caer en el esencialismo biológico”, indicó.

“No podemos permitir es que las personas se sigan metiendo en los cuerpos de las personas trans”, añadió.

Salamanca afirmó que no es cierto que un día una persona trans despierte siendo mujer y al otro hombre.

“Yo nací con pene, pero nunca he sido un hombre. Tenemos que salirnos de esa imagen y esa idea de que las mujeres trans hoy nos levantamos con la idea de ser mujeres y mañana nos quitamos esta peluca y somos hombres. No. Esto no son opiniones inofensivas, son opiniones que se materializan en la práctica en violencias sobre la vida de las personas trans”, señaló Salamanca.

“Al escuchar a muchos de los asesinos de las mujeres trans en Colombia, apelan al mismo argumento: que las mujeres trans no son mujeres, que nunca vamos a llegar a serlo y que no tenemos una vagina”, añadió.

