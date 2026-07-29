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"Sé que tengo la voz": dijo 'Yo Me Llamo Ozuna', pese a tener 4 estrellas rojas

Para los jurados, la interpretación de 'Te Vas' no cumplió con las expectativas para continuar avanzando en la competencia imitando al reguetonero.

Jurado Yo Me Llamo 2026.
Jurado Yo Me Llamo 2026.
Foto: captura de pantalla Caracol Televisión.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

La presentación de 'Yo Me Llamo Ozuna' en 'Yo Me Llamo' no convenció a los jurados del programa. El participante interpretó la canción 'Te Vas', pero su actuación generó una rápida reacción en el panel de expertos.

En medio de la presentación, Elder Dayán decidió detener la interpretación y oprimió el botón rojo. Amparo Grisales también tomó la misma decisión, por lo que el participante recibió dos señales negativas antes de terminar su actuación.

Tras la reacción de los jurados, 'Yo Me Llamo Ozuna' defendió su presentación y aseguró que tiene las condiciones vocales para interpretar al reconocido artista puertorriqueño.

"Yo sé que tengo la voz", afirmó el participante, una declaración que generó una respuesta inmediata entre algunos de los jurados. "¿Dónde?", le preguntaron, poniendo en duda que su voz tuviera el parecido necesario con la del cantante original.

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La presentación terminó con cuatro botones rojos. César Escola y Aurelio Cheveroni también decidieron oprimir el botón, dejando claro que, para los jurados, la interpretación de 'Te Vas' no cumplió con las expectativas para continuar avanzando en la competencia.

De esta manera, la presentación de 'Yo Me Llamo Ozuna' quedó marcada por las críticas de los jurados, quienes consideraron que el participante todavía debe mejorar su interpretación y lograr una mayor similitud con la voz y el estilo del artista que busca imitar.

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