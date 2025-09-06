Sepulturero encontró un cadáver sentado sobre su tumba en Brasil: la hipótesis

La rutina de un sepulturero en el Cementerio Público Morada das Verdes Colinas, en el barrio de Pedreiras (Brasil), se transformó en una escena de terror cuando, al iniciar su jornada laboral, se topó con un cadáver colocado en una posición que parecía imposible: estaba sentado sobre la tumba en la que había sido enterrado días antes.

El impactante hallazgo se produjo en la mañana del miércoles 27 de agosto y rápidamente fue reportado a las autoridades. El cuerpo fue identificado como el de Vladimir Vital, y las primeras hipótesis apuntan a que alguien habría violado la sepultura durante la noche para desenterrarlo y colocarlo en esa inquietante posición.

La Policía Civil asumió el caso y confirmó que la investigación sigue abierta mientras buscan establecer los motivos y responsables del hecho.

De acuerdo con medios locales, entre ellos el portal G1, no hay hasta ahora sospechosos ni pistas claras que expliquen por qué la tumba fue profanada.

Lo único confirmado es que el sepulturero notificó de inmediato a la dirección del municipio, que a su vez alertó a la Policía. La denuncia quedó radicada en la Comisaría de la 21ª Circunscripción de Moreno.

El caso causó gran conmoción en la comunidad, no solo por lo macabro de la imagen que circuló en redes sociales, sino también porque abre interrogantes sobre la seguridad en los cementerios y las motivaciones de quienes profanan sepulturas.

Desde el punto de vista legal, el episodio no es un asunto menor. El Código Penal brasileño contempla en su artículo 212 sanciones para quienes atenten contra el respeto debido a los muertos. La norma establece que el trato indigno o indecoroso a un cadáver constituye delito y puede castigarse con multas y penas de prisión que oscilan entre uno y tres años

Por ahora, los investigadores manejan la hipótesis de una profanación intencional, aunque no se descarta ninguna otra línea de investigación. La Policía Civil aseguró que continuará trabajando en el caso “hasta que los hechos sean completamente esclarecidos”.