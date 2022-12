¿Sexo en la primera cita? Esto respondieron Amparo Grisales y Marbelle

La actriz Amparo Grisales y la cantante Marbelle hablaron en BLU Radio sobre el feminismo y el acoso a la mujer en Colombia, pero también mencionaron si tendrían relaciones sexuales con una persona en la primera cita.

“Me puede gustar muchísimo, pero enamorar no. Ahora, yo no me voy con nadie en la primera cita; ni cuando era virgen; ni cuando tenía 20; ni cuando estaba en 70. Uno tiene que mirar a los ojos, observar desde afuera hacia dentro”, mencionó Grisales.

“Yo también soy partidaria de la cita. Creo que esas cosas que pasan de buenas a primeras es algo pasajero. Cuando uno realmente quiere conocer a alguien se toman su tiempo”, afirmó Marbelle.

Por su parte, Marbelle habló de su relación con el futbolista Sebastián Salazar y la calificó como “bonita”.

“Todo es muy bonito. Estoy en un momento de mi vida en donde todo es lindo, de regresar a la música, de encontrar la tranquilidad, de poder trabajar sin tener una persona en la casa que esté pensando y reprochando. Por el contrario, tener a alguien que te apoye es lo máximo”, comentó.

Sin embargo, Marbelle también les hizo un llamado a las mujeres para, según sus palabras, valorar a los “hombres buenos”.

“También hay que decirles a las mujeres que cuando encuentren un buen hombre sepan valorarlo y apreciarlo. Nosotras, a veces, abusamos un poco de lo que sabemos que tenemos. Creo que cuando se encuentra una buena persona en el camino merece la pena darle prioridad”, expresó.

