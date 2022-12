Consejos para lograr un mejor desempeño en la cama, según estudio

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard dio como resultado once consejos para que las relaciones sexuales se vuelvan una experiencia increíble. De acuerdo con este artículo, las posturas, las fantasías y algunos recursos sexuales son claves.

-Anotar las fantasías sexuales: Escribir las prácticas sexuales que desea realizar con su pareja y enseñárselas, les permitirá innovar en la cama y dejar de lado la monotonía.



-Posturas sexuales diferentes: De acuerdo con el estudio, no solo se debe usar la posición del 69, sino arriesgarse con otras posturas, pues esto incentiva la imaginación y el interés en la pareja.



-Uso de vibrador: Es una técnica que le permite a la mujer mostrarle a su pareja lo que más le gusta en el encuentro, ya que este les permite a ellas descubrir su respuesta sexual.



-Tocar sin temor: Palpar el cuerpo de la pareja restablece la intimidad física permitiendo que tanto el uno como el otro consiga dejar las presiones fuera del encuentro.



-Relajación: El estudio aseguró que emplear juegos, salir o cenar antes de tener relaciones sexuales permitirá que el cuerpo no esté tensionado durante el sexo.



-Leer sobre sexo: Es importante descubrir lo que realmente se quiere recibir en el sexo, por ello el estudio recomienda buscar y subrayar lo que desea experimentar y compartirlo con el compañero sexual.



-Uso de lubricación: El uso general de líquidos lubricantes le permitirá a la mujer que el encuentro sexual no sea doloroso sino placentero.



-Tiempo: Con el paso de los años la respuesta sexual es mucho más lenta, sin embargo, es una cuestión de edad, por ello el estudio aconseja tomar el tiempo necesario para llegar al orgasmo.



-Muestras de afecto: La universidad americana consideró que comportarse cariñoso con la pareja antes, durante y después del sexo ayuda a mantener un vínculo emocional y físico.



-Ejercicios de Kegel: Harvard aseguró que la práctica de estos ejercicios ayuda a fortalecer los músculos pélvicos, lo que aportaría a mejorar la sexualidad.



-Sin rendirse: Es importante ser persistente hasta conseguir la plenitud en la sexualidad, de tener deficiencias físicas, el estudio recomienda visitar al médico.

