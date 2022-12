Estas son las 5 cosas que quizás no sabía del clítoris

El portal femenino Mujer Hoy dio a conocer las 5 cosas que la gente ignora sobre el clítoris, el órgano del aparato genital femenino responsable del placer. Su glande se asoma en la parte superior de la vulva y se extiende al interior de los labios mayores, perineo y tercio inferior de la vagina.

5 cosas que no sabe del clítoris:



-Este órgano es como un iceberg: solo se ve la punta, pero en realidad se extiende hasta los muslos.



-Tiene más de 8 mil terminaciones nerviosas: solo en la punta (el doble que el pene). Está compuesto por mezcla de tejido eréctil, músculos y nervios que dan sensaciones a diferentes partes del cuerpo.



-Puede hincharse hasta un 300%: su longitud puede varias de 7 a 12 cm y a medida que se llega al orgasmo aumenta de tamaño.



-Los orgasmos del punto G también son clitorianos: se estimula la parte interna y externa del clítoris.



-El clítoris no envejece: es la única parte del cuerpo a la que no le pasarán los años. El clítoris de una anciana funciona igual que el de una joven. Sin embargo, este órgano también crecerá 2,5 veces más.

