Seis de cada diez colombianas no pueden alcanzar el orgasmo, según estudio del Cesa

El orgasmo en Colombia sigue siendo un tabú cultural. Esta es una de las principales conclusiones a la que llegaron dos investigadoras del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) que crearon una empresa de juguetes sexuales con el fin de darle más autonomía a las mujeres y empoderarlas con el fin de que “conozcan sus propios cuerpos para poder transmitirle sus gustos a la pareja”.



Camila Escobar es una de las investigadoras que participó en el estudio, basado en encuestas a más de 300 mujeres en Medellín, Cali y Bogotá. El análisis concluyó que en Colombia seis de cada 10 mujeres no se sienten satisfechas sexualmente. No obstante, no todo se atribuye al desempeño de los hombres en la cama.

Vea también: ¿Cuánto tiempo necesita una mujer para lograr un orgasmo?



Según Escobar, las mujeres “aun sienten miedo de conocer su cuerpo y su propia sexualidad porque hay un tabú alrededor, o un factor psicológico o personal que te dice que está mal. Pero esa es la única forma de saber qué es lo que te gusta y la sexualidad puede empoderar a las mujeres. Porque si no son capaces de decirles a sus parejas qué les gusta, tampoco van a poderlo hacer en otros escenarios de la vida”.

Publicidad



Pero hay más datos. Un 40,6% de las mujeres finge orgasmos por considerar el sentir placer un tabú cutural, un 16,4% cree que el orgasmo es la finalidad del sexo y en el proceso pierden la chispa. Un 3,9% tiene miedo de que se acabe la relación con su pareja, y un 1,4% siente vergüenza de expresarle a su compañero qué es lo que le gustaría.



Finalmente, un 44% piensa solo en complacer al otro y no en sus propios estímulos. Las investigadoras aseguran que es momento de que el sexo y la autoestimulación dejen de ser un tabú para que las mujeres puedan realmente conocer el poder de los orgasmos.

Escuche completo este informe:

Publicidad

Publicidad