Si levantan pico y placa a taxis, que el de particulares sea todo el día: vocero

Edwin Rodríguez, vocero de los taxistas, habló en Vive Bogotá de Blu Radio sobre la propuesta para levantar el pico y placa al servicio de transporte público individual.



Rodríguez aseguró que los conductores celebran la propuesta del alcalde de Bogotá de quitar la medida para los taxis, “pero creemos que si eso pasa se debería aplicar el pico y placa todo el día para particulares y así disminuir la congestión en las calles”.



Agregó que la ‘hora valle’ se convertiría “en un trancón porque si hay tantos carros en las calles no tendría sentido”.



Afirmó que desde hace varios años habían pedido a las administraciones que se levantara o modificara la medida “y es bueno que nos estén escuchando en ese tema para poder dar un mejor servicio a los ciudadanos”.



Dijo que aunque aún se desconoce cómo sería la medida, “si no nos levantan todo el pico y placa entonces que sea solo para un dígito, o por horas, pero que lo modifiquen”.



El vocero reveló que la medida será un gran “beneficio” para los conductores y los ciudadanos pues “a diario teníamos el 20 por ciento de los taxis por fuera, es decir unos 10 mil carros guardados por el pico y placa”.



Ante la falta de taxis en horas pico en la ciudad de Bogotá, el alcalde mayor Enrique Peñalosa, se plantea quitar el pico y placa a este medio de transporte, aunque también maneja la opción para que entren más taxis a las vías locales.



“Hay horas en que hay muchos taxis y hay horas en las que no hay un taxi, entonces yo sí creo que va hacer necesario que se elimine el pico y placa de los taxis o que haya más taxis o se elimine. Pero en la medida que no haya taxis pues siguen prosperando sistemas alternos parecidos a los taxis”, argumentó el alcalde Peñalosa.



Además, agregó que todas las decisiones con este gremio se hacen de manera conjunta, donde el beneficio sea para los conductores, los pasajeros y la ciudad, pero en la medida que no haya taxis pues siguen prosperando sistemas alternos parecidos a los taxis.