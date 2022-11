Si me hubiera dado un infarto fuerte, mi hijito estaría ahora solo: César Escola

adoración Martín Escola, su hijo de 8 años.

Publicidad

Escola, quien lleva 24 años en Colombia, aseguró que su principal objetivo en este momento de su vida es su niño, que adoptó cuando tenía 1 año. “Quiero todo el tiempo para dedicárselo a mi hijo”, manifestó el músico que no tiene una relación amorosa por falta de tiempo. “Falta siempre va hacer, pero no me desespera el tema de tener una pareja”, agregó.

Este hombre de 25 años resaltó la amarga experiencia por la que pasó cuando sufrió un infarto a finales de enero de este año, a partir de ese momento decidió cuidarse más y aprovechar al máximo el tiempo con Martín.

Publicidad

“La mayor angustia que sentí cuando el médico me dijo que estaba teniendo un infarto fue pensar que iba a pasar con mi hijo”, dijo.