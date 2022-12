Si no incorporamos reservas, deberemos importar gas desde 2018: Lloreda

En entrevista con Felipe Zuleta y Víctor Grosso en Mesa Blu, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, explicó algunos detalles de esta industria y aseguró que “cuando hay precios bajos, las empresas se aprietan, son selectivas y al final nos afecta a todos”. De igual forma, trató el tema del gas en la costa atlántica y el país, e indicó que "si no logramos incorporar reservas de gas al país, quedándonos con lo que hoy tenemos, a partir del año 2018 tendremos que importar gas para el país".

“De cada peso que entra por barril de petróleo, el 70% va para el Estado. Significa que si a la industria le va bien, le va bien al país. En épocas de precios altos, claro que se benefician las empresas junto con el Estado, en cambio cuando hay precios altos, las empresas arriesgan más. En cambio, cuando hay precios bajos, las empresas se aprietan, son selectivas y al final nos afecta a todos”, señaló Lloreda.

El directivo señaló además algunas afectaciones que tiene el impacto de esta industria en algunas regiones de Colombia: “Es importante el impacto de esta industria en regiones con muchas complejidades, donde uno a la vez quisiera que se estuvieran desarrollando otros sectores, ojalá con más dinamismo que el sector petrolero, porque cuando a este sector le va mal se afectan las regiones (…) Solo en 2013 y 2014, en compras de bienes y servicios, en las regiones petroleras de Colombia se invirtieron más de 30 mil billones de pesos; en programas de responsabilidad social empresarial, más de 700 mil millones de pesos, parte obligatorios y en parte voluntarios; en vías 300 mil millones de pesos, sin contar las regalías”.

En la conversación Lloreda también tocó el tema del gas natural en el país e indicó que “Hay una confusión entre autosuficiencia en gas y abastecimiento del mismo, ahorita en Colombia lo que está en riesgo es la autosuficiencia. Si le tomamos una foto hoy a las reservas probadas de gas, esas reservas nos indican que tenemos, más o menos, 1.150 millones de pies cúbicos de gas y que empieza a declinar el promedio en el país como 5% anual, y en la costa atlántica 17% anual”.

Según Lloreda, esta situación refleja que “si no logramos incorporar reservas de gas al país, quedándonos con lo que hoy tenemos, a partir del año 2018 tendremos que importar gas para el país y para la costa atlántica a partir de 2017. Eso es así, son las reservas probadas y certificadas”.

“¿Entonces los colombianos se van a quedar sin gas? Depende, si estamos partiendo de la base que solo queremos gas producido en Colombia, y hay un problema de autosuficiencia, vamos a tener un problema de gas”, añadió.

Sin embargo, Lloreda finalizó indicando que lo que podría ocurrir es que “el gas que no producimos acá va tocar empezar a importarlo y lo que ocurre es que si no hay una variación en las reservas, no tenga la menor duda que a la vuelta de unos años vamos a tener que empezar a importar, poco a poco, gas porque las reservas probadas del país están cayendo. A qué precio, eso es otra discusión”.