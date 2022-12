Si para guerrilla habrá perdón, por qué no para Hanyer: directivo de Rionegro Águilas

El delegado del Club Rionegro Águilas, Fernando Salazar, confirmó que este martes se reunirá la comisión disciplinaria del equipo para evaluar la conducta del jugador Hanyer Mosquera, quien golpeó a su esposa Hindira Herazo.



“Si bien nosotros reconocemos que es un acto gravísimo, pienso que son conductas generadas por efectos del alcohol y en una persona que está padeciendo una enfermedad, que está tocando fondo con esto. Hay un componente importante que es la familia”, explicó.



Además, aseguró que los directivos del equipo no son jueces de la República, por lo que no se convertirán “en inquisidores para acabar con la vida y honra del jugador”.



“El mensaje que estamos recibiendo en el país es un tema de reconciliación, si nosotros estamos reconciliándonos con aquellos ciudadanos que estuvieron al margen de la ley, hablo de la guerrilla, que han asesinado, que han secuestrado, que han extorsionado durante 50 años y va a haber perdón y olvido para esa situación, no veo por qué en este caso nosotros no podemos otorgar el beneplácito del perdón así no haya olvido y aquí obviamente con un castigo que vendrá desde lo penal y seguramente desde lo administrativo”, enfatizó el directivo.



Por tal motivo, consideró que “los colombianos tenemos una fea costumbre y es que a diario estamos a la espera de cuál es el colombiano que vamos a crucificar y esta no es la excepción”.



“Si bien hay un hecho gravísimo que reviste toda la gravedad, pues estos muchachos deben ser ejemplo, también hay un tema familiar y nosotros le ofrecimos todo el pool de abogados del equipo”, añadió.