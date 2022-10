“Siento que se trata de una persecución”: Viena Ruiz sobre caso Interbolsa

Viena Ruiz se refirió a uno de los episodios más fuertes que han marcado su vida, cuando en octubre fue señalada de haber recibido dineros por parte de los inversores de Interbolsa, los cuales tenía ahorrados en el Fondo Premium, según un informe de la consultora KPMG.

“Quedé sorprendida, sentí indignación, frustración e impotencia sobre las acusaciones que hicieron de mis ahorros en Fondo Premium. Decían que la plata era de los inversionistas para “parrandeármela”, contó Viena.

La consultora contratada por la Superintendencia de Sociedades relacionaba a la periodista por ser esposa de Juan Carlos Ortiz, envuelto en el escándalo de Interbolsa por ser el creador de Premium. Viena Ruiz aclaró que los bienes de él no le pertenecen y que ha presentado varias pruebas para sustentar que no está vinculada con el proceso ni ha recibido llamados de la Fiscalía.

“No tengo bienes de él, nada me pertenece. Mis propiedades son un apartamento y un carro y los ahorros que perdí. Yo me siento perseguida, me siento asustada. Siento que sí es una persecución, me duele muchísimo, esto es como si pusieran mi alma y me la quebraran”, expresó.

También habló sobre su relación con su esposo, de quien dijo es inocente, pues antes del escándalo a Juan Carlos Ortiz le habían negado la entrada a Interbolsa y dejó todo contacto con los socios, sin embargo lo involucraron a él y actualmente "ha dado la cara, no se ha escondido ni se ha ido del país".

“Yo parto de la base de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y yo hice mis investigaciones y hay pruebas pero nadie quiere oír la verdad. Todo el mundo tiene ‘claro’ lo que fue Juan Carlos y no se dan cuenta que no estuvo en los últimos años con Interbolsa”, aseguró Viena Ruiz.

Finalmente contó que aún está a la espera de que se verifiquen todas las pruebas presentadas y la verdad salga a la luz, pues por este caso ella podría demandar económicamente tanto a los medios que hicieron público “algo difamatorio” para que “aprendan que uno nunca puede ser ligero con la información; como a las auditorías para que “aprendan a hacer bien las investigaciones”.