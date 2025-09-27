En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Sorprendió a su novia con otro hombre en un carro frente a su casa: hay video

Sorprendió a su novia con otro hombre en un carro frente a su casa: hay video

En el video, grabado por él mismo, se ve que el joven salía rumbo al trabajo cuando notó el carro estacionado frente a su vivienda. Se encontró con lo peor.

Sorprendió a su novia con otro hombre en un carro
Sorprendió a su novia con otro hombre en un carro
Foto: captura redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

Otro caso de infidelidad se volvió viral en redes sociales luego de que un joven descubriera a su novia con otro hombre dentro de un vehículo, justo frente a su casa, a las 6:00 de la mañana. El hecho habría sucedido en Estados Unidos.

En el video, grabado por él mismo, se ve que el joven salía rumbo al trabajo cuando notó el carro estacionado frente a su vivienda. Al acercarse, se percató de que en su interior estaba su pareja en actitud comprometedora con otro hombre. La sorpresa lo desbordó y comenzó a gritar, despertando a varios vecinos que salieron a ver lo que ocurría.

En medio de la confrontación, registrada en el video, se escucha al joven repetir en varias ocasiones: “¿En serio? ¿Frente a la casa? El único día que me levanto temprano, esto es lo que haces aquí”. Conmocionado, reclamó a la mujer mientras el otro implicado, visiblemente incómodo, intentaba calmar la situación y abandonar el lugar.

El clip muestra al joven pidiendo sus pertenencias para retirarse, mientras insistía en que la traición ocurrió “en su propio carro y frente a la casa”.

El hecho ya acumula miles de reproducciones y comentarios en redes sociales. “Todas cuando las pillas se hacen las ofendidas y molestas”, “Hasta el perro se molestó porque él usaron el collar”, “Y el vehículo es del pana, y no se quiere bajar”, “El verdadero el que se la queda pierde”, son algunas de las reacciones del video viral.

