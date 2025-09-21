En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump - Maduro
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Captan carro en Bogotá con insólitos mensajes y video es viral: “Infiel, perro”

Captan carro en Bogotá con insólitos mensajes y video es viral: “Infiel, perro”

Un vehículo apareció lleno de frases ofensivas y fotocopias con códigos QR, lo que desató especulaciones sobre si se trata de un caso real o de una estrategia publicitaria.

Captan carro en Bogotá con insólitos mensajes
Captan carro en Bogotá con insólitos mensajes
Foto: TikTok
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

En redes sociales no dejan de circular videos relacionados con infidelidades. Esta vez, la historia que captó la atención de miles de usuarios provino de Bogotá, donde un carro fue grabado con todo tipo de mensajes pintados en su carrocería.

El clip, publicado a mediados de septiembre por la cuenta de TikTok @danielvela33, dura apenas 15 segundos, pero ha acumulado más de 150.000 “me gusta” y cientos de comentarios. La grabación está acompañada de la canción Infiel, de Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, un detalle que aumentó el impacto en redes.

Vea también

  1. Famosa influencer descubrió que su esposo le era infiel
    Famosa influencer descubrió que su esposo le era infiel
    Foto: captura de pantalla
    Sociedad

    Famosa influencer descubrió que su esposo le era infiel y lo confrontó en pleno en vivo

  2. Descubrió que su esposa le era infiel con su mejor amigo y grabó todo
    Descubrió que su esposa le era infiel con su mejor amigo y grabó todo
    Foto: captura redes sociales
    Sociedad

    Descubrió que su esposa le era infiel con su mejor amigo y grabó todo: “Se burlan de mí”

En las imágenes se observa un vehículo blanco cubierto con frases escritas en color rojo como: “Jamás pensé que fueras de ese tipo”, “Perro”, “Infiel”, “Te odio”, “Rata” y “Pensaste que no me daría cuenta”. La escena llamó la atención de transeúntes, quienes no dudaron en tomar fotografías del insólito espectáculo.

Lo que más sorprendió a los internautas fue que, además de los insultos, el carro tenía fotocopias pegadas con un código QR, lo que generó la duda de si el hecho corresponde a una acción de despecho o a una elaborada campaña publicitaria.

La publicación no solo se viralizó, sino que abrió un debate en la sección de comentarios. Entre las reacciones se leen opiniones como: “¿Si la infiel fuera la mujer también apoyarían el daño?”, “Yo intentando escanear el QR”, “Una demanda por daño a bien ajeno le espera a la humilde persona que hizo eso” y “Donde ustedes ven un problema, yo veo un tutorial”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad