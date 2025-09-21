Captan carro en Bogotá con insólitos mensajes y video es viral: “Infiel, perro”

En redes sociales no dejan de circular videos relacionados con infidelidades. Esta vez, la historia que captó la atención de miles de usuarios provino de Bogotá, donde un carro fue grabado con todo tipo de mensajes pintados en su carrocería.

El clip, publicado a mediados de septiembre por la cuenta de TikTok @danielvela33, dura apenas 15 segundos, pero ha acumulado más de 150.000 “me gusta” y cientos de comentarios. La grabación está acompañada de la canción Infiel, de Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, un detalle que aumentó el impacto en redes.

En las imágenes se observa un vehículo blanco cubierto con frases escritas en color rojo como: “Jamás pensé que fueras de ese tipo”, “Perro”, “Infiel”, “Te odio”, “Rata” y “Pensaste que no me daría cuenta”. La escena llamó la atención de transeúntes, quienes no dudaron en tomar fotografías del insólito espectáculo.

Lo que más sorprendió a los internautas fue que, además de los insultos, el carro tenía fotocopias pegadas con un código QR, lo que generó la duda de si el hecho corresponde a una acción de despecho o a una elaborada campaña publicitaria.



La publicación no solo se viralizó, sino que abrió un debate en la sección de comentarios. Entre las reacciones se leen opiniones como: “¿Si la infiel fuera la mujer también apoyarían el daño?”, “Yo intentando escanear el QR”, “Una demanda por daño a bien ajeno le espera a la humilde persona que hizo eso” y “Donde ustedes ven un problema, yo veo un tutorial”.