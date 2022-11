“Soy homosexual y no pasa nada”: Pablo Alborán

En un video titulado ‘Tengo algo que deciros’, el músico español Pablo Alborán reveló a sus seguidores que es homosexual.

“Que no pasa nada, la vida sigue. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era”, complementó.

Alborán, en ese video en Instagram subtitulado al inglés, cuenta que su revelación se produce porque quiere que su “grito se haga un poco más fuerte, que tenga más valor y peso”, respecto de su voz de protesta contra el “racismo, xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, de cualquier tipo de odio”.

El cantante español dijo, además, que “mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente me da igual. Ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido, me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, por lo que “no pasa nada, la vida sigue”.

El video en Instagram se acerca a las 300.000 reproducciones, lleno además de voces y mensajes de apoyo de miles de seguidores del artista español.

