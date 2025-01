Su primera cita del 2025 terminó en desastre por una foto que lo cambió todo: "Destruido"

La historia de Kuke, un joven usuario de la red social X , ha dado mucho de qué hablar tras compartir los detalles de su primera cita del año 2025, que tuvo un desenlace completamente inesperado.

Todo comenzó cuando Kuke, emocionado y algo nervioso, publicó: “Muchachos, hoy voy a tener una cita por primera vez en este 2025. ¿Algún consejo para no cagarla?”. La respuesta de sus seguidores fue inmediata, con consejos que iban desde “sé tú mismo” hasta sugerencias humorísticas.

Horas después, Kuke regresó a la plataforma con una actualización prometedora: compartió una fotografía donde se lo ve abrazado con la chica, aunque ambos decidieron no mostrar sus rostros. Junto a la imagen, escribió: “Ya está muchachos, lo logramos”. Parecía que la cita había sido un éxito.

Sin embargo, la alegría de Kuke no duró mucho. Horas más tarde, publicó dos capturas de pantalla de la conversación que tuvo con la chica después de la cita. En el chat, él escribió: “Hola, buenos días. Te escribía para decirte que la pasé re lindo con vos anoche, espero que te haya gustado la cita”. Lo que recibió como respuesta dejó a todos atónitos.

“¿En qué momento sacaste la foto?”, respondió ella. Kuke le explicó con tranquilidad, pero la situación tomó un giro inesperado cuando ella le pidió que no publicara la imagen. Confundido, él preguntó el motivo, y fue entonces cuando la chica se sinceró: “Mira, pasa que no te dije, pero tengo novio, Kuke. Te lo quería decir anoche, pero no me animé”.

Impactado, él le reclamó por qué había aceptado salir con él después de tres meses de conversaciones. Ella intentó justificarlo diciendo que había sido “una cita de amigos” y agregó: “Pasa que los pibes como vos piensan cosas que no son”. Pero Kuke no se quedó callado y le recordó que no era una simple salida entre amigos: “Que yo sepa, los amigos no están chapando”, escribió.

Publicidad

Lejos de disculparse, la chica minimizó la situación: “Igualmente, fueron unos besos y ya está, nada fuera de lo normal. Tampoco te la creas tanto por invitarme a salir y darnos unos besos”. La respuesta desató una ola de reacciones entre los seguidores de Kuke, quienes no tardaron en expresar su apoyo al joven y su indignación ante el desenlace de la cita.