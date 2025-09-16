Supuesta hija de Dayro Moreno genera polémica tras declaraciones: "Primer hombre que me falló"

Dayro Moreno se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por los colombianos. Su gran desempeño en el ataque del Once Caldas lo ha perfilado como una de las figuras más admiradas en el país. Prueba de ello fue su reciente llamado a la Selección Colombia, una noticia que miles de personas celebraron en redes y medios deportivos.

Sin embargo, la vida personal del atacante tolimense ha vuelto a dar de qué hablar, y no precisamente por lo ocurrido en el campo de juego, sino por hechos ajenos a los estadios. Tras ser convocado para la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y luego de celebrar sus 40 años, enfrenta una polémica en redes sociales: una mujer asegura ser su hija y lo acusa de haberla abandonado.

La controversia se encendió cuando Natalia Moreno, como se identifica en plataformas digitales, publicó varios videos y fotografías en los que aparece junto al goleador. En sus mensajes sostiene que es hija del jugador, pero que él nunca reconoció su existencia.



“Mi papá fue el primer hombre que me falló”

Las publicaciones de Natalia generaron revuelo. En una de ellas expresó: “Él sabe que soy su hija, pero nunca estuvo para mí ni en mi infancia ni en mi adolescencia. Mi papá Dayro Moreno fue el primer hombre que me falló”. El mensaje, acompañado de imágenes de su niñez en compañía del delantero, rápidamente se hizo viral.

Supuesta hija de Dayro Moreno Foto TikTok: @nathalimoreno778

Además, relató uno de los momentos más difíciles que asegura haber vivido: cuando Dayro negó públicamente su existencia durante una entrevista. “Sigo viva, pero una parte de mí se murió el día que me di cuenta de que mi papá me negó”, escribió en un video de TikTok que recibió miles de reacciones.

Estas declaraciones contrastan con la imagen que el futbolista ha proyectado en varias ocasiones. Dayro ha señalado en entrevistas que sus hijas son su principal motivación fuera de las canchas y con frecuencia comparte fotografías familiares en sus redes sociales. La polémica, no obstante, pone en entredicho esa faceta paternal que ha mostrado públicamente.



Silencio de Dayro Moreno genera debate en redes

Hasta el momento, Dayro Moreno no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos de Natalia. Este silencio ha abierto un amplio debate entre sus seguidores. Algunos defienden al delantero y piden respeto por su vida privada, mientras que otros esperan que el atacante se sincere y ofrezca explicaciones sobre lo ocurrido con su supuesta hija.

“Creo que ya va siendo hora de que se sincere con esa situación”, se lee en comentarios de usuarios en redes sociales, reflejando la expectativa que existe frente a un tema que, más allá del fútbol, toca fibras personales y familiares.