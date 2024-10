Suspenden a árbitra tras filtración de video íntimo viral con dirigente; lo negó todo

El mundo del fútbol en Turquía se ha visto sacudido por un escándalo que involucra a la joven árbitra Elif Karaarslan, de 24 años, y a Orjan Erdemir, un instructor de árbitros de la UEFA de 61 años.

A través de redes sociales se viralizó un video íntimo que al parecer involucra a la árbitra Karaarslan y a Erdemir, lo que generó la suspensión de por vida por parte de la Federación Turca de Fútbol.

Sin embargo, la joven árbitra ha salido en su defensa, negando rotundamente la autenticidad del video y afirmando que las imágenes fueron manipuladas con inteligencia artificial.

Karaarslan se pronunció públicamente para rechazar las acusaciones y aclarar que no es la persona que aparece en el video. Según ella, las imágenes son de baja calidad y fueron creadas deliberadamente para dañar su reputación y su carrera en el arbitraje.

"Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así", expresó la árbitra



El abogado de Karaarslan, Esat Özel, también salió en su defensa, asegurando que el video fue fabricado con malas intenciones mediante el uso de tecnologías de edición digital.

Según el Özel, el análisis de las imágenes revela que son de baja calidad y que las escenas han sido manipuladas por ordenador para crear la impresión de un encuentro íntimo entre su clienta y el dirigente.

“Se publicó en las redes sociales un video montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales”, declaró el abogado.

Orjan Erdemir, el dirigente involucrado en el video filtrado, también se expresó: "Mi carrera como árbitro y observador, que he mantenido con orgullo durante más de 30 años sin una sola mancha, ha dado un vuelco. Mi reputación ante los ojos de mi familia, mi círculo de amigos y la comunidad arbitral ha sido destruida", contó.