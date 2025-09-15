Test para encontrar el regalo perfecto: le acaban el 'chicharrón' con detalle para amor y amistad

Septiembre es para los enamorados el mes más esperado, debido a la celebración del amor y la amistad. Es la temporada perfecta para pensar en los seres queridos y tener un detalle que recuerde lo importantes que son.

Y es que, sin duda, cada persona tiene una manera diferente de expresar su cariño. Algunos lo hacen con palabras emotivas, otros con tiempo compartido, otros con gestos que hacen sentir cosquillas en el alma o, simplemente, con un detalle. Al final, lo más importante es que esos hechos se conviertan en un recuerdo imborrable y sean una manera de decir: “eres importante para mí”.

Sin embargo, para muchos tener un detalle o dar un regalo resulta ser una tarea complicada, pues es difícil definir qué puede o no gustarle a la otra persona. Por ello, en conjunto con Huawei, presentamos una guía práctica para encontrar el obsequio ideal.

Amor y amistad Foto: pexels

Test para descubrir el regalo perfecto

Encontrar el detalle indicado para la pareja, un amigo o un familiar no siempre es sencillo, especialmente cuando el mercado ofrece tantas opciones que no siempre son del agrado de todos. Pensando en eso, se diseñó un test de cuatro preguntas que permite identificar los gustos y aficiones de cada persona, con el fin de elegir el regalo adecuado:

1. En un fin de semana ideal, esa persona preferiría:

Organizar un plan tranquilo para ponerse al día con series o películas favoritas. (1 punto)



Salir a caminar, descubrir un nuevo lugar y llenar la galería de fotos o videos. (2 puntos)

Hacer deporte o una actividad al aire libre que los mantenga en movimiento. (3 puntos)

2. En su día a día, lo que más valora es:

Escuchar música o podcasts en cualquier momento sin distracciones. (1 punto)

Tener recuerdos en foto o video de cada ocasión importante. (2 puntos)

Estar al tanto de su bienestar y rendimiento físico. (3 puntos)

3. Su accesorio infaltable probablemente es:

Algo para desconectarse del ruido y adentrarse en su propio mundo. (1 punto)

Una herramienta que capture momentos únicos. (2 puntos)

Un producto que lo motive a cumplir metas de salud y actividad. (3 puntos)

4. En un viaje, esa persona es quien:

Elige la música para hacer el camino más divertido. (1 punto)

Lleva la cámara lista para no perder un solo paisaje. (2 puntos)

Planea la ruta de senderismo o la actividad más retadora. (3 puntos)

Resultados del test: ideas de regalos para amor y amistad

4 a 6 puntos - El amante sonoro: Vive la música intensamente y busca buen sonido en los mejores momentos. Se recomiendan audífonos, parlantes o dispositivos de audio.

Vive la música intensamente y busca buen sonido en los mejores momentos. Se recomiendan audífonos, parlantes o dispositivos de audio. 7 a 9 puntos - El cazador de recuerdos: Desea capturar cada momento especial, ya sean viajes o reuniones. Lo ideal son cámaras, celulares o tablets que permitan guardar esos instantes.

Desea capturar cada momento especial, ya sean viajes o reuniones. Lo ideal son cámaras, celulares o tablets que permitan guardar esos instantes. 10 a 12 puntos - El explorador consciente: Es activo, busca un estilo de vida saludable y salir de la rutina. Entre los mejores regalos están relojes inteligentes, ropa deportiva, tenis para correr o incluso viajes de aventura.

De esta manera, con estas recomendaciones, seguramente no habrá problema para encontrar el regalo perfecto y celebrar septiembre con un detalle inolvidable.