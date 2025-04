Tino Asprilla contó qué le pasó; están estafando con su número: “Ya robaron a ‘Caremonja’”

A través de redes sociales, el exfutbolista Faustino ‘El Tino’ Asprilla contó que fue víctima de un robo en plena calle, este miércoles. Según dijo, estaba frente a la Fiscalía cuando, de repente, un hombre que iba en moto se subió al andén y le rapó el celular de las manos mientras estaba en una llamada.

“Estaba hablando por celular, iba caminando, había dejado el carro que me lo lavaran frente a la Fiscalía. Se subió un tipo en una moto al andén y me arrebató el teléfono; no tuve tiempo de reaccionar”, detalló.

En el mismo video, publicado en sus historias de Instagram, aclaró que el celular que le robaron está apagado, pero que los delincuentes le sacaron la SIMcard y, con esta, están “sacando” los números de los contactos que tenía guardados para estafarlos.

faustino_asprilla_blu_radio.jpg

Por eso, lanzó una advertencia para que, cualquiera de sus contactos que reciba un mensaje sospechoso, lo ignore y evite caer en estafas millonarias, pues ya están pidiendo plata haciéndose pasar por él.

Publicidad

“Les están pidiendo plata. No le den plata a nadie, que yo no le he pedido plata a nadie, no me manden que no necesito y en ningún momento lo he hecho. Eso es un robo”, aseveró El Tino.

Además, lamentó que ya estafaron a su amigo Víctor Manuel Osorio, conocido como ‘Caremonja’ y también a una doctora. El Tino comentó que ya muchas personas consignaron, por lo que recalcó no hacerlo.

Este es el video de Faustino Asprilla

“Yo no estoy pidiendo plata, por favor no consignen. Eliminen ese número porque lo están usando desde otro teléfono”, añadió.

Publicidad

Sobre el robo, señaló que está intentando rastrear el celular, pero como lo apagaron no lo ha podido hacer. Sin embargo, fue claro al decir que “lo va a encontrar”.

“Voy a encontrar a esas personas”, sentenció.