Titanes: Camilo Prieto y su lucha constante por manejo sostenible de los recursos

El cuidado del ecosistema, del mar y en particular de las tortugas Carey son el motivo por el cual el cirujano y filósofo Camilo Andrés Prieto formó el Movimiento Ambientalista Colombiano.



Camilo promueve proyectos a nivel nacional que logren el manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. En especial en La Guajira.



Por su profesión, Camilo es consciente de la cantidad de residuos que a diario produce el ser humano y busca disminuir el impacto no solo para el mejoramiento del medio ambiente, también para mejorar la calidad de vida de las personas.



El Movimiento Ambientalista se dota de medicamentos, alimentos no empacados y ropa, para llevarlos a La Guajira, Chocó y Guainía donde tiene aulas para impartir pedagogía ambiental. Camilo está educando a las comunidades para utilizar el mínimo posible de plásticos y volver a lo tradicional. Enseña a los niños de estas comunidades las consecuencias de la caza de tortugas marinas, promoviendo el amor por esta especie.

Para votar por esta historia ingrese a www.titanescaracol.com en el perfil de Camilo Andrés Prieto.