Blu Radio  / Sociedad  / Inicia festival literario en el Valle del Cauca: espera más de 20.000 visitantes durante 5 días

Inicia festival literario en el Valle del Cauca: espera más de 20.000 visitantes durante 5 días

El evento, de carácter internacional, contará con invitados de países como México, Francia y España hasta el próximo domingo.

festival-oiga-mire-lea-valle-del-cauca.jpg
Evento de literatura en el Valle del Cauca.
Foto: Página web Festival Oiga Mire Lea.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:44 a. m.

A partir de este miércoles, 10 de septiembre de 2025, iniciará en el Valle del Cauca una nueva versión del festival literario 'Oiga Mire Lea', evento que para este año, en su edición número 11, espera reunir más de 200 escritores nacionales y recibir aproximadamente unos 20.000 visitantes hasta el próximo domingo, 14 de septiembre.

Con este evento, de acuerdo con la secretaria de turismo del departamento, Miyerlandi Torres, "el Valle del Cauca se consolida como epicentro del turismo literario, cultural y académico a nivel internacional", pues tendrá, además, 12 invitados internacionales de países como México, España, Brasil y Francia, durante todos los días de la programación -ya disponible en la página web del evento- que, según la citada funcionaria, ofrecerá a propios y visitantes "una oportunidad única para que más territorios vivan la literatura como motor de cultura, identidad y turismo".

Ingreso gratuito al festival literario del Valle

El festival, que tendrá ingreso gratuito durante sus cinco días y será abierto a todo público, se realizará en esta ocasión bajo el lema “Voces que abrazan”. Su programación, además, ofrecerá más de 130 actividades entre presentaciones de libros, conversatorios, talleres y espacios para todas las edades, con el objetivo de superar los 17.000 asistentes que tuvo el espacio el año pasado, de acuerdo con cifras de la Secretaria de Turismo departamental.

Novedades del festival Oiga Mire Lea

La secretaria recalcó, finalmente, que el 'Festival Oiga Mire Lea' es, igualmente, "un espacio para hacer networking cultural, fortalecer lazos con comunidades creativas y conocer autores internacionales" y que este año, como una de sus principales novedades, si bien mantiene como escenario principal la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, se descentralizará de Cali llegando con sus espacios también a municipios como Buenaventura, Jamundí, La Cumbre, Ginebra, Guacarí y Ansermanuevo.

Cabe recordar que desde 2015, el Festival Oiga Mire Lea ha reunido a más de 650 escritores nacionales e internacionales y hoy "es un referente de inclusión, diversidad, sostenibilidad e identidad cultural, institucionalizado mediante la Ordenanza 648 de 2024, que garantiza su continuidad y proyección".

