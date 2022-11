Todos los involucrados en el conflicto deben responder: Sergio Jaramillo

Jaramillo Caro, manifestó que si se quiere alcanzar una paz diferente no se trata solamente de alcanzar consensos políticos, sino que todos los actores involucrados en el conflicto reconozcan su responsabilidad.

"No se puede terminar simplemente en un acuerdo político donde cada quien se va para su casa y no pasa nada. ¿Cuál va ser la diferencia esta vez? Tiene que haber una disposición de todos a reconocer la responsabilidad que les cabe, que nos cabe por el conflicto, una disposición a rendir cuentas. Pero si todos los que tuvieron alguna incidencia en el conflicto, no solamente los armados. Todos los que por una razón u otra razón, por omisión o por obligación, se vieron involucrados en el conflicto y tienen la disposición de decir sí y estoy dispuesto a contribuir, yo creo que daremos un paso muy grande”, manifestó.

"El Gobierno tiene la claridad y la convicción de que la mayor parte de los colombianos apoyan la paz, pero no van a apoyar la paz a costa de la seguridad. La paz tiene que traernos más seguridad y por eso tenemos que desarrollar desde ya un modelo que responda a esa situación de posconflicto", agregó.