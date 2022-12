Todos podemos renacer una y mil veces: Natalia Ponce de León

Natalia Ponce de León tiene una fundación que protege los derechos humanos de las personas que han sido víctimas de los ataques con ácido.

“Todos podemos renacer una y mil veces, de eso se trata la vida; de reinventarse, de pararse, de seguir adelante y de no estudiar ni un poquito la posibilidad de ser víctimas sino de ser una persona victoriosa”, dijo.

Sobre su agresor, Natalia Ponce de León manifestó que desconoce por completo qué lo motivó a llevarlo a que la atacara.

“Ya eso es pasado, ya realmente Jonathan es algo que no me afecta en mi vida, no es algo que se me pasa por la cabeza, quien sabe qué va a pasar con su vida, es una persona muy sola”, relató.

Su caso visibilizó a otras personas que habían pasado por el mismo caso, e incluso, las autoridades pusieron la lupa en la venta de químicos sin ningún tipo de regulación.

“Destapé una olla, había mucho silencio, no había ningún tipo de protección; ni jurídico, ni de salud, ni laboral”, sostuvo Natalia.

La fundación de Natalia Ponce de León ha ayudado, durante sus 4 años, a 72 sobrevivientes en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cúcuta, Huila, entre otras ciudades.

