“¿Tokio eres tú?”, le dicen a Mara Cifuentes por radical cambio de look

La modelo colombiana Mara Cifuentes, reconocida por su paso por el reality de Caracol Televisión , ‘La Agencia: Batalla de modelos’, pone a suspirar a sus seguidores cada que publica una de sus sensuales fotografías.

Esta vez no fue la excepción, pues publicó en su cuenta de Instagram el radical cambio de look que se hizo y que no pasó desapercibido entre sus seguidores, que no dudaron en llenarla de mensajes para elogiarla.

La colombiana luce en la sensuales fotografías con el cabello muy corto, con un ajustado vestido rosado y en otras fotografías con una camisa blanca y un pantalón negro.

Su look tuvo tanta acogida por parte de sus seguidores, que la comparan con Kylie Jenner e incluso con el personaje ‘Tokio’ de la recordada serie de Netflix La Casa de Papel y que es interpretada por la bella actriz española Úrsula Corberó.

“Muñeca”, “Divina”, “Tokio eres tuuu?”, “Pensé que eras kylie con cabello corto” y “Omgggggggg no masss es demasiado”, son algunos de los comentarios que le han hecho su sus publicaciones.

