Una aplicación gratuita permite a mujeres enviar alerta de emergencia con ubicación: así funciona

Las situaciones de violencia contra las mujeres pueden ocurrir tanto dentro del hogar como en espacios públicos, durante desplazamientos o actividades cotidianas. En Colombia, las autoridades y organizaciones han insistido en fortalecer las herramientas de prevención y atención frente a estos hechos, en medio de cifras que siguen evidenciando la magnitud de la violencia de género en el país.

En entrevista con Casa Blu, Manuela Arango Uribe, directora de Alma Fundación y Alerta Rosa, explicó cómo funciona esta aplicación gratuita, diseñada inicialmente para apoyar a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y que posteriormente amplió su enfoque hacia otras situaciones de riesgo.

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¿Cómo funciona Alerta Rosa?

Para utilizar la aplicación, la usuaria debe descargarla, crear una cuenta, activar la geolocalización y escoger tres personas de confianza que conformarán su red de apoyo.

“Alerta Rosa es una aplicación para mujeres, es una aplicación gratuita que tú solamente la descargas, creas una cuenta, registras tus datos básicos, activas tu geolocalización y creas una red de apoyo de tres contactos de emergencia. Son tres contactos de confianza que, a la hora de que tú tengas una emergencia, 24-7, estén disponibles para ir a auxiliarte en cualquier lugar”, explicó Arango.



Cuando se activa el botón de emergencia, la alerta llega a esos contactos mediante WhatsApp y también se refuerza por correo electrónico. Las personas escogidas no necesitan tener instalada la aplicación, aunque la directora recomendó avisarles previamente que forman parte de esa red para que sepan cómo actuar si reciben el mensaje.

Una herramienta que también puede utilizarse fuera del hogar

Aunque el proyecto nació pensando principalmente en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Arango explicó que posteriormente encontraron otros escenarios en los que podía ser útil, desde adolescentes que comienzan a salir solas hasta mujeres mayores que enfrentan una emergencia médica mientras están fuera de casa.

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“Nos dimos cuenta de que la aplicación sirve para múltiples emergencias y para diferentes situaciones de riesgo, desde las adolescentes que están saliendo solitas de rumba, desde las adolescentes que apenas están experimentando la fiesta a partir de los 16 años, hasta las mujeres de 70-80 años que salen solas a caminar, que pueden tener un accidente o una emergencia de salud”, afirmó.

Naturalmente, la aplicación también es útil cuando se trata de servicios de transporte. Arango contó que algunas usuarias han expresado sentirse más tranquilas al contar con la herramienta cuando perciben una situación extraña durante un trayecto, más teniendo en cuenta los casos de acoso y violencia contra mujeres en el transporte público.

Alerta rosa está disponible para iOS y Android de forma gratuita. Foto: Alerta Rosa.

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¿Qué ocurre cuando se activa el botón SOS?

La aplicación no se comunica directamente con la Policía ni garantiza que alguno de los tres contactos pueda responder, sino que su función, según explicó la directora, es servir como canal para advertir que una mujer está en peligro y compartir su ubicación.

“Nosotros únicamente somos ese canal de emergencia, somos esa herramienta que avisa a tus personas, a tu familia, a tus contactos, que avisa que estás en peligro, pero nosotros no podemos garantizar de que esa red de apoyo efectivamente te va a auxiliar o que efectivamente va a llegar supremamente rápido al lugar donde tú estés”, aclaró.

El mensaje que reciben los contactos también les indica que pueden comunicarse con las líneas de emergencia del país en el que se encuentren, debido a que la herramienta comenzó a expandirse fuera de Colombia. Según la directora, cuentan con alrededor de 1.800 usuarias en el país y la aplicación ya estaba disponible gratuitamente tanto para Android como para dispositivos Apple.

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¿Cómo descargar la aplicación?

Alerta Rosa puede encontrarse en Play Store y App Store. Después de instalarla, se debe crear la cuenta, permitir el acceso a la ubicación y registrar los tres contactos que formarán la red de emergencia.

La directora insistió en que estos contactos deben conocer previamente que han sido escogidos, pues la efectividad de la alerta también depende de que estén disponibles y sepan cómo reaccionar cuando reciban el mensaje.

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Escuche aquí la entrevista completa: