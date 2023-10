Una misteriosa criatura marina con forma de "sirena" fue descubierta en Papúa Nueva Guinea

Una desconocida criatura marina en avanzado estado de descomposición dejó a los expertos perplejos, desatando un debate sobre su verdadera identidad. El 20 de septiembre de este año, los habitantes de la isla de Simberi, en Papúa Nueva Guinea, tropezaron con una masa orgánica no identificada que yacía en la costa.

Hasta la fecha, los científicos no han llegado a una conclusión definitiva sobre qué representa esta misteriosa criatura marina. La dificultad en determinar la naturaleza exacta de este ser enigmático se debe en gran medida al estado avanzado de descomposición en el que fue encontrado.

Además, partes significativas de su cuerpo parecen haberse desprendido en el mar, lo que complica aún más la identificación. Para complicar la situación, no se realizaron mediciones precisas del tamaño y peso de los restos antes de que los lugareños los enterraran, según informó New Irelanders Only a Live Science.

Expertos entrevistados por Live Science sugirieron que lo más probable es que esta desconocida criatura marina sea un mamífero. Sascha Hooker, especialista en mamíferos marinos de la Universidad de St Andrews, planteó la hipótesis de que podría tratarse de un cetáceo en un avanzado estado de descomposición. Esta teoría se basa, en parte, en el cambio de color de la criatura, que es consistente con la pérdida de la piel observada en cetáceos, como ballenas y delfines.

Publicidad

Sin embargo, el debate entre los científicos aún no ha llegado a un consenso. Gavin Naylor, biólogo marino de la Universidad de Florida y director de los International Shark Attack Files, propuso la posibilidad de que los restos pertenezcan a un gran tiburón. Sin embargo, la presencia de una estructura similar a una tráquea cerca de la cabeza del animal hace que esta teoría sea menos convincente.

1 of 3 Criatura misteriosa Foto: New Irelanders Only 2 of 3 Foto: New Irelanders Only 3 of 3 Criatura misteriosa Foto: New Irelanders Only

Vea también