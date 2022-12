Video: Acróbata escapó de la muerte en plena transmisión en vivo

‘America's Got Talent’ es uno de los programas más famosos de la televisión estadounidense y, por eso, cada uno de los concursantes trata de demostrar a toda costa que sus cualidades son acordes a lo que busca el popular formato.

Este es el caso de Mary y Tyce, una talentosa pareja de trapecistas que llegó al programa este martes a demostrar todas sus cualidades. Sin embargo, su show no terminó de la mejor manera por cuenta de un inesperado accidente.

Todo estaba saliendo de acuerdo con lo preparado, hasta que la pareja decidió poner mucho más riesgo a su número para sorprender a los exigentes jurados.

Fue en ese momento cuando Tyce se colocó una venda en sus ojos y continuó con el show, con tan mala suerte que en una de las vueltas no alcanzó a agarrar a su pareja y ella terminó cayendo de una altura aproximada de 4 metros, según lo afirma el portal Infobae.

Esta tremenda caída pudo terminar en una tragedia mayúscula, pero, por fortuna, Mary se levantó tras unos segundos en el piso y no sufrió heridas de consideración.

Ante esto, la pareja quiso repetir el espectáculo, pero el jurado s elo impidió, argumentando que el programa se llamaba ‘America's Got Talent’ y no ‘America's Got Perfection’.

Entre el público estaba la madre y el hijo de la mujer, quienes, horrorizados, presenciaron la desafortunada escena.

