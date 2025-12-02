Video: acusó a su sobrina de “quitarle al esposo” y en la discusión pasó lo peor

Un violento altercado familiar registrado en las calles de Monte Quemado, en Santiago del Estero (Argentina), se volvió viral en las últimas horas luego de que un testigo grabara el momento en que una mujer atacó a su sobrina tras acusarla de “robarle al marido”.

El incidente se produjo el lunes en pleno centro de la localidad, situada en el departamento de Copo. De acuerdo con las primeras versiones, el conflicto estalló durante la mañana cuando dos mujeres de la misma familia, ambas de apellido Navarro, se enfrentaron de forma repentina.

Según la reconstrucción de los hechos, la tía habría increpado a la joven por presuntamente mantener una relación con su esposo. La discusión escaló en cuestión de segundos y derivó en una brutal agresión física.

El video muestra a una de las involucradas arrodillada sobre el asfalto mientras la otra la sostiene del cabello para inmovilizarla. La escena, acompañada de gritos y golpes de puño, generó alarma entre quienes transitaban por el sector, varios de los cuales intentaron intervenir para separarlas.



Aunque fue la tía quien inició el reclamo, terminó siendo la más afectada en la pelea, según relataron fuentes locales. Tras el violento episodio, ambas mujeres acudieron a la comisaría del departamento de Copo para radicar las respectivas denuncias.

El fiscal de turno, Gabriel Gómez, tomó intervención en el caso e imputó a la sobrina por el delito de “lesiones leves”. La mujer deberá comparecer hoy en una declaración indagatoria. Además, el funcionario ordenó medidas de restricción de acercamiento y prohibición de contacto entre las dos involucradas para evitar nuevos enfrentamientos.