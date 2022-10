Video: conmovedor momento de pareja que se reencontró después de cuatro años sin verse

Las parejas a lo largo de los años construyen lazos de unión que a veces parecen ser irrompibles. La unión de dos personas es a priori, un objetivo en común y una constante evolución profesional y personal entre ellos. Sin embargo, en ciertos momentos por motivos externos se separan o no puede verse de forma constante.

Como le sucedió a una pareja mexicano que pasó cuatro años sin verse; el hombre tuvo que partir a Chicago, Estados Unidos, con el fin de encontrar un mejor futuro para su familia y él, por ende, durante mucho tiempo estuvo incluso fuera del país en el cual nació.

El momento fue grabado por un amigo de Cristian, que es el hombre que después de cuatro años volvería a ver su esposa. Él se dedica a trabajar en una cocina de lo que parece ser un puesto de comidas rápidas de la ciudad. Una vez llegó el día de volver a ver a su amada, con flores en mano, se fue al aeropuerto a esperarle.

No obstante, no todo fue tan fácil e incluso ambos pasaron un momento de terror cuando migración no quería permitir el ingreso de ella a Estados Unidos, pero con el paso de las horas las cosas se solucionaron y él pudo cumplir su deseo. Cuando se reencontraron no aguantaron las sonrisas y los abrazos, para la pareja que caminaba como una pareja de jóvenes enamorado.

El amigo de Cristian no ocultó su felicidad, y aseguró que, todas las horas que pasó sin dormir valieron la pena con tal de ver a su buen amigo sonreír y al de la persona que ama.

La historia se volvió viral en dos videos que tienen cada uno: 2.1 millones y 800.000 reproducciones. Miles de comentarios invadieron ambos clips en que, las personas pudieron felicitar al hombre por “amar con fuerza a su mujer”.

“Hace 4 años quise ir a Chicago a ver a mi entonces novio, me negaron la visa, dos años después mi entonces novio, se casó”; “Una historia de suspenso de la vida real con final feliz”; “Ay gracias a Dios, una historia alerta aeropuerto, pero con final feliz”; “Wey tú no eres su amigo, eres un hermano”, son algunos de los comentarios.

