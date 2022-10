Video: hombre empujó a su esposa embarazada por un acantilado momentos después de tomarse selfies

En varios medios internacionales se conoció el caso de Hakan Aysal, un hombre de 40 años que empujó a su esposa embarazada desde un acantilado en Butterfly Valley, un Valle de Turquía. De acuerdo con las autoridades, el hombre quería cobrar una póliza de seguro de vida .

Aysal había llevado a su esposa, quien le tenía miedo a las alturas, al borde del acantilado con el pretexto de tomarse una selfie antes de empujarla. Luego, trató de embolsarse un pago de seguro de 21.700 libras esterlinas de una póliza que sacó poco tiempo antes de que ella muriera.

En medio del juicio, los testigos aseguraron que Aysal estaba completamente "tranquilo" cuando pidió ayuda después de que su esposa cayera y muriera. Además, no acompañó a las autoridades a buscar el cuerpo de Semra Aysal, su esposa de 32 años con siete meses de embarazo.

Muğla'ya tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşini 400 bin liralık sigorta parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nden iterek öldüren pişkin katil Hakan Aysal, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişiyi avukatı aracılığıyla tespit edip şikayetçi oldu. pic.twitter.com/r4KaiuKlAN — Vaziyet (@vaziyetcomtr) February 20, 2022

Sin embargo, lo que realmente alertó a las autoridades fue que Aysal trató de reclamar la póliza pocos días después de muriera Semra. Inicialmente el hombre negó el asesinato y trató de apelar diciendo que padecía de locura, pero los médicos lo declararon como una persona cuerda.

"Estaba conduciendo allí y cuando vi que alguien me saludaba, me detuve. Hakan vino y dijo que su esposa se había caído por el acantilado. Inmediatamente salimos y comenzamos a buscarla, pero no pudimos ver dónde habría aterrizado desde donde estábamos. Tratamos de acercarnos al borde para ver mejor. Hakan no vino con nosotros allá abajo. Nos quedamos allí hasta que llegó la gendarmería", aseguró el medio DailyMail.

En las redes sociales un usuario compartió las escalofriantes imágenes donde se ve a la pareja caminando por el precipicio.

SİGORTA PARASI CİNAYETİNDE KARAR



Muğla Fethiye'de kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. pic.twitter.com/ao1zub7RuW — 24 TV (@yirmidorttv) February 15, 2022

"Me detuve allí para ver la vista de Kabak Bay con mi familia. Mi hija estaba filmando la vista con mi teléfono y la pareja de Aysal bajó la cuesta en ese momento. Incluso bromeamos, 'o este hombre tirará a la mujer o la mujer tirará al hombre'. No hubo interacción entre ellos", dijo el transeúnte que grabó el momento a el Diario The Sun.

Gracias al material probatorio, Aysal cumplirá al menos 30 años de prisión.

