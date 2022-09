Video: hombre cayó por accidente sobre los rieles de un tren y sobrevivió milagrosamente

Los accidentes por caída a las vías del metro no son frecuentes y rara vez acaban en tragedia. Ese fue el caso de un señor que accidentalmente se cayó sobre los rieles de un tren justo cuando estaba entrando en la estación, pero lo sorprendente del caso es que salió casi sin ningún rasguño.

Fue el Ministerio de Transporte de Argentina el que compartió el video de la caída del hombre. Afortunadamente, los bomberos observaron que al caer, él se ubicó en posición fetal, razón por la que logró salir consciente y sin ningún rasguño.

🇦🇷 | ¡UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD! Un hombre tropezó y cayó a las vías de un tren en #Belgrano #Argentina. Cámara de seguridad grabó el milagroso momento donde el sujeto queda debajo de la locomotora y es rescatado con vida por los bomberos.



📹 TRENES ARGENTINOS pic.twitter.com/k6HyUegyyP — Impacto Mundo (@ImpactoMundo_) September 29, 2022

Ante las imágenes, varios usuarios se mostraron sorprendidos y aseguraron que el hombre tenía más suerte que cualquiera.

"No le tocaba, definitivamente", "Tiene muy buena suerte", "Por andar de afanado es que terminó ahí", "Tienen que mirar más donde pisan, antes salió ileso de semejante susto", "Ese señor tiene un ángel muy grande", "Por Dios, deberían poner algo antes para que no se caigan de esa manera", "Gracias Dios porque no permitiste que algo malo le pasara" y "Así soy yo de torpe, menos mal se salvó", fueron los comentarios de los usuarios en las redes sociales.

Después de semejante susto, el hombre fue trasladado a un hospital donde permaneció en observación unas horas hasta que fue dado de alta.

