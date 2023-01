Video: hombre creó un truco para no pagar el alto costo que cobran las aerolíneas por el equipaje

A través de redes sociales es muy común encontrarse con denuncias o quejas que hacen las personas sobre el alto costo que cobran las aerolíneas por el equipaje, ya sea por bodega o de mano, es por esto que, un usuario de la plataforma TikTok compartió un video en el que muestra un truco para no pagar de más al viajar en avión.

El video, publicado por el usuario Paula Brux @bruxpaula en TikTok, reveló cuál es el secreto para no pagar por las maletas cuando se viaja en avión. Según el internauta, el truco está en ir a Dutti Free, tienda de regalos que está en algunos de los principales aeropuertos del mundo, y comprar bolsas para meter la ropa y los objetos con los que se piensa viajar, fingiendo que se trata de compras que se han realizado en la terminal y no de equipaje.

Además, en al momento de pasar a la sala de espera, se ve cómo el pasajero pasa por seguridad sin ningún problema y sin pagar demás.

"Pagas 0,20 euros por dos bolsas del Dutti Free del aeropuerto y te ahorras 30 euros en Ryanair. Estábamos nerviosos, pero ha funcionado 10/10. A ratas no nos gana nadie", publicó el usuario con el video.

La publicación ya acumula 2,5 millones de visualizaciones y más de 120.000 me gusta en redes sociales.

"Yo subí con tres abrigos, uno puesto, otro atado y otro en la mano y todos llevaban zapatos en los bolsillos. Desembarqué en Murcia a 39 grados, pero funcionó", "He visto pedir el ticket de compra antes de subir al avión. Me da que más de uno acaba pagando", "Hace 3 semanas con Vueling me pidieron el ticket de compra y me miraron la bolsa, tuve que pagar por facturar. Solo aviso", fueron algunos de los comentarios.

