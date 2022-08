Video: mujer reservó un hospedaje en internet y resultó ser un hotel abandonado

Bree Robertson, una mujer que alquiló un hospedaje y se volvió viral, pues la joven hizo su reserva en internet para un hotel en Bali y cuando llegó al sitio resultó ser un lugar abandonado. El caso es tendencia y ha sido replicado en diferentes del mundo.

Según relata ella, realizó todo el proceso en internet para sus vacaciones con el fin de “desconectarse” y “descansar” de varios días de trabajo duro. La mujer renunció a su empleo para cumplir su viaje soñado y en una página web hizo la reserva.

Las imágenes en la reserva le prometían un lugar paradisiaco para descansar, algo que la deslumbró por completo, pero al llegar el lugar no era ni parecido a lo que vio en internet.

El copy que escribió fue: "Cuando reservas un Airbnb en Bali y encuentras un hotel totalmente abandonado y cubierto de maleza". Ella hizó la queja con la agencia de viajes por lo sucedido, que finalmente sí le devolvieron su dinero.

“El lugar costaba $ 80 dólares y tenía excelentes críticas. Air BnB también dijo que el anfitrión tenía un tiempo de respuesta de una hora, así que asumí que todavía estaba abierto”, aseguró ella.

El clip ya supera los 3 millones de reproducciones y miles de me gusta. Los comentarios, por supuesto, no se hicieron esperar y de forma jocosa reaccionaron a lo sucedido: “¡Me instalo a vivir ahí, lo arreglo y no me sacan ni con la fuerza pública!!”; “Rentó todo el hotel, le salió barato”; “Paz y tranquilidad, es solo limpiar y listo”.

En otro video la mujer confirmó que logró su objetivo y consiguió un hospedaje en Bali para disfrutar de unas enriquecedoras vacaciones.

